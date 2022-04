In der Corona-Krise habe sich insbesondere RT DE zum Sprachrohr der sogenannten Querdenker und Corona-Kritiker entwickelt und als glaubwürdige Informationsquelle dieser Gruppen etabliert. "Für Russland ist es ganz wichtig, hier in Deutschland auf der einen Seite 'Bündnispartner' zu stärken, und auf der anderen Seite vermeintliche Gegner zu schwächen und die Gesellschaft anhand von strittigen Themen zu spalten", sagt Spahn.



Seit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine würden die Auslandsmedien eine besondere Rolle einnehmen: "Es ist wichtig zu verstehen, dass die russischen Auslandsmedien sich selber als Waffen im Informationskrieg sehen", sagt Spahn. Das zeigt auch eine Auswertung des "Institute for Strategic Dialogue" in London. Demnach ist RT in Deutschland die zweithäufigste Nachrichten-Quelle, die in Gruppen von Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremisten auf Telegram und Facebook geteilt wird. Die Forscher untersuchten dafür mehrere Hundert Telegram- und Facebook-Gruppen zwischen dem 7. Februar und dem 23. März 2022.