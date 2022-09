Es scheint, als habe Wladimir Putin eine klare Strategie. So hat Russland mit dem Verkauf fossiler Brennstoff seit Kriegsbeginn etwa 158 Milliarden Euro an Einnahmen erzielt, wie Forscher in einer Datenanalyse des unabhängigen Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) aus Finnland berechnet haben. Dem gegenüber stehen geschätzte Kriegskosten in dem Zeitraum in Höhe von 100 Milliarden Euro. Putin macht offenbar Gewinn mit dem Krieg. Doch die Schätzungen über die Ausgaben Russlands gehen unter Experten auseinander.