Aus der EU-Verordnung ist ein deutsches Import-Verbot für russisches Pipeline-Öl nicht ersichtlich und die mögliche Ausnahme nicht auf einzelne Länder beschränkt. Auf Nachfrage von MDR AKTUELL erklärt die Sprecherin des zuständigen Bundeswirtschaftsministeriums, Beate Baron, dass sich der deutsche Verzicht auf Pipeline-Öl aus Russland aus einer Protokollerklärung des Bundeskanzlers beim Europäischen Rat Ende Mai 2022 ergebe.

Und dieser Verzicht gelte so, wie am 31. Mai 2022 vom Kanzler zu Protokoll gegeben. Was offiziell nur "Import-Stopp" genannt wird, aber wie ein Import-Verbot wirkt, ist damit in keine der üblichen legalen Formen gegossen.

Opposition kritisiert Versäumnisse

Die Opposition im Bundestag kritisiert das. So sagte Unions-Fraktionsvize Sepp Müller auf Anfrage von MDR AKTUELL: "In einem Rechtsstaat sollte man darauf vertrauen können, dass es für Beschränkungen oder Einschränkungen einen rechtlichen Rahmen gibt." Wenn sich Deutschland, neben Polen, über EU-Sanktionen hinaus von russischem Pipeline-Öl trenne, sei es nach Ansicht von Juristen, sagt Müller, "zumindest zweifelhaft, ob es vor Gericht hält".

Immerhin gehe es "um die Versorgung ganzer Regionen in Ostdeutschland, um Arbeitsplätze, Unternehmenswachstum, Positionen im Wettbewerb", sagt Müller, dessen Wahlkreis in Dessau-Roßlau und Wittenberg in Sachsen-Anhalt liegt: "Leider spielt der Osten in dieser Bundesregierung eine untergeordnete Rolle", und das nicht nur im Fall von Schwedt und Leuna.

Der brandenburgische Linke-Abgeordnete Christian Görke – mit der PCK-Raffinerie Schwedt in seinem Bundestagswahlkreis – sieht das ähnlich. Er sagte MDR AKTUELL: "Unabhängig davon, ob es einen rechtskräftigen Beschluss gab, ist die derzeitige Situation, dass Raffinerien in Ostdeutschland auf dem Halbtrockenen sitzen, ein Unding". Dass es ein halbes Jahr nach der Embargo-Ankündigung noch keine ausreichenden Alternativen gebe, sei das "Ergebnis einer ideologischen Energiepolitik ohne Sinn und Verstand".



Und Müller: Es "hätte mit Hochdruck an Lösungen gearbeitet werden können", an einer zweiten Pipeline aus Rostock etwa. Eigentlich "müsste aktuell zur Vollauslastung von Schwedt und Leuna weiter russisches Pipeline-Öl fließen", meinte der CDU-Politiker. Doch Verträge sind ausgelaufen, und gegen den Willen der Bundesregierung kann es wohl keine neuen geben.



CDU und CSU sind laut Müller dafür, solidarisch mit der Ukraine zu handeln und Russland mit Sanktionen unter Druck zu setzen. Ihre Forderung aber sei: "Erst die Lösungen, dann ein Embargo." Die Union habe frühzeitig "Fragen zur Machbarkeit eines Öl-Embargos und seinen Folgen formuliert und Bedenken an die Bundesregierung herangetragen", sagt Müller. Beispiel dafür ist etwa eine Anfrage vom Juni 2022 zu eben der fraglichen Rechtsgrundlage.

Warum es kein explizites Verbot gibt

Warum es kein explizites Verbot gibt, hat die Bundesregierung noch nicht erklärt. Tatsächlich gibt es aber Aspekte, die einen Rechtsakt für den Verzicht auf eine Ausnahme bei den EU-Sanktionen aus Sicht der Bundesregierung zunächst als unnötig erscheinen lassen konnten.

Erstens führt der die Bundesregierung bei der PCK Raffinerie Schwedt ohnehin die Geschäfte, genauer das Wirtschaftsministerium. Die laufende Treuhandverwaltung wurde zwar erst im September übernommen. Da sich der russische Staatskonzern Rosneft als PCK-Mehrheitseigner aber unwillig zeigte, die "Zeitenwende" im Öl-Einkauf mitzumachen, dürfte das geplant gewesen sein. Und zuletzt zeichnete sich ab, dass die Treuhänderschaft des Bundes über März hinaus verlängert wird. Unklar bleibt aber, was langfristig aus dem 54-prozentigen Rosneft-Anteil an der Raffinerie wird.