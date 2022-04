Außenpolitik Ost-CDU in Sachen Russland-Politik gleichauf mit der SPD

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Isabel Theis

In den vergangenen Wochen gerieten SPD-Politiker wegen ihrer Russlandpolitik in Erklärungsnot und unter Handlungsdruck. Doch auch die CDU in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verfolgte über Jahre einen prorussischen Kurs – und startet nun Distanzierungsversuche.