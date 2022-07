Was ist eine Offshore-Firma? Offshore-Firmen sind auch unter Begriffen wie Briefkastenfirma oder Domizilgesellschaft bekannt. Sie haben dieselbe Rechtsform wie andere Gesellschaften, haben aber kein eigenes Personal und in der Regel auch keine eigenen Büroräume. Häufig werden sie "offshore", also in Überseegebieten mit tiefem Gewinnsteuersatz, eröffnet. Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)

Die meisten der recherchierten Immobilienunternehmen mit ausländischen Eigentümerverbindungen sitzen in Großstädten, acht von zehn in Berlin. In Sachsen sind es sieben – vier davon in Leipzig, zwei in Dresden und eines in Brandis. In Sachsen-Anhalt hat eines seinen Sitz in Halle, in Thüringen keines. Viele sind wiederum geschäftlich miteinander verbunden, tragen gleichlautende, durchnummerierte Namen und teilen sich identische Büroanschriften. In der Regel steckt in diesen Firmen wohl jeweils nur ein Immobilienprojekt.