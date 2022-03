Baerbock hatte sich am Dienstag im sogenannten "Weimarer-Dreieck"-Format in Lodz mit ihren Amtskollegen aus Polen und Frankreich getroffen. Zuletzt war diese Dreiecks-Beziehung nicht immer einfach. Doch Putins Handeln habe Europa zusammengeschweißt, sagte die Außenministerin, bevor sie zu den Vereinten Nationen nach New York weiterreiste: "Gemeinsam haben gerade auch unsere drei Länder in nur einer Woche die Handlungsfähigkeit der freien Welt unter Beweis gestellt."