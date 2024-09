Zunächst: Ohne Visum nach Russland zu reisen, das ist eine schlechte Idee. Auch wenn der TikTok-Creator "its.daniel.brln" all jenen, die mit der Politik in ihrem Land unzufrieden sind empfiehlt: Koffer packen, Flug buchen und ab nach Russland. Das solle jetzt sogar ohne Visum für das Land gehen, sagt er und verweist auf ein Dekret, das der russische Präsident Wladimir Putin kürzlich unterzeichnet hat. Dem Influencer zufolge lädt Putin alle ein, die mit der "neoliberalen Politik" in ihrem Land nicht einverstanden sind. "Ihr könnt da einfach hinziehen. Ihr braucht kein Visum, müsst kein Russisch können und nichts über die russische Geschichte wissen", fasst der Creator zusammen. Bildrechte: TikTok-Kanal "its.daniel.brln

Tatsächlich hat der russische Präsident am 19. August ein Dekret unterschrieben. Es trägt den Titel "Erlass über die Bereitstellung humanitärer Unterstützung für Personen, die traditionelle russische geistige und moralische Werte teilen." Das bestätigt das Pressebüro der Botschaft der Russischen Föderation in Deutschland auf Anfrage von MDR AKTUELL. Der Erlass trat am 1. September in Kraft und soll Menschen bestimmter Staaten die Einreise nach Russland erleichtern.

Reisewarnung Das Auswärtige Amt rät dringend von Reisen in die Russische Förderation ab. Dort besteht laut einer offiziellen Reisewarnung auch für deutsche Staatsbürger und deutsch-russische Doppelstaater die Gefahr willkürlicher Festnahmen. Zudem gelte für Moskau und St. Petersburg die höchste Terrorwarnstufe.

Ohne Visum geht es aber nicht

Entgegen der Aussage von "its.daniel.brln" ist für die Einreise nach Russland weiterhin ein Visum notwendig. Der Erlass soll den Antrag des Visums lediglich erleichtern. Ausgestellt wird dann ein einfaches Privatvisum für drei Monate. Unklar ist, wie es für die Ausländer nach diesen drei Monaten in Russland weitergeht. Fraglich ist auch, wie überprüft werden soll, ob Bewerberinnen und Bewerber sich mit den nicht näher definierten russischen Werten und Moralvorstellungen identifizieren.