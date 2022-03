Saarland Hans gibt nach Wahlniederlage Parteivorsitz ab

Als möglicher Nachfolger für Hans an der Spitze der Saar-CDU hat sich bereits ein Kandidat gemeldet. Hans sagte, der bisherige Landtagspräsident Stephan Toscani habe in der Vorstandssitzung seine Bereitschaft erklärt, für das Amt zu kandidieren.

Unterdessen wurde CDU-Fraktionschef Alexander Funk am Montag lediglich übergangsweise in seinem Amt bestätigt. Nach dem Parteitag solle auch der Fraktionsvorstand neu gewählt worden, sagte Funk. Landesvorsitz und Fraktionsvorsitz gehörten in der Opposition in eine Hand.