Im Saarland sah man das offenbar komplett anders. Der neue CDU-Chef, Friedrich Merz, war schon in den letzten Tagen deutlich auf Distanz zu Hans gegangen und dem Wahlkampf vor Ort ferngeblieben. Er wollte alles vermeiden, um mit der Niederlage in Verbindung gebracht zu werden. Trotzdem bleiben Kratzer im Lack für Merz. Offenbar scheint die Union unter dem Verlust des Merkel-Bonus zu leiden. Aber auch hier wird erst die Wahl in NRW mehr Aufschluss über die wirkliche Lage der CDU geben und auch über die Zugkraft von Friedrich Merz.

Interessanter sind die Hintergründe für dieses Wahlergebnis. Im Saarland laufen derzeit ähnliche Prozesse ab wie in Ostdeutschland. Dort steht man vor einem erneuten Strukturwandel, wie auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Ähnlich wie in Ostdeutschland nach dem wirtschaftlichen Umbruch durch die deutsche Einheit, gab es in den Neunziger Jahren an der Saar nach dem Niedergang von Kohle und Stahl einen langsamen Aufschwung, geprägt durch Ersatzinvestitionen mit Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie. Nun steht auch dieser Industriezweig vor einem radikalen Wandel mit vielen gefährdeten Arbeitsplätzen, wie in Ostdeutschland das Ende der Braunkohle naht.