Laut vorläufigem Ergebnis gewann die SPD im Saarland 43,5 Prozent der Stimmen. Das ist mit 29 von 51 Sitzen im Landtag die absolute Mehrheit. Die bisher regierende CDU unter Ministerpräsident Tobias Hans brach auf 28,5 Prozent ein. Als dritte Partei schaffte die AfD mit 5,7 Prozent den Sprung in den Landtag. Grüne, FDP und Linke scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde. Extrem knapp war es bei den Grünen, ihnen fehlten 23 Stimmen. Bei einem so engen Ergebnis werden die Zahlen jedoch nochmal geprüft.