Sachsen setzt sich dafür ein, dass Väter stärker an der Elternzeit beteiligt werden. Wie das Ministerium für Gleichstellung am Donnerstag mitteilte, hat der Freistaat am Donnerstag beim Treffen der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen der Bundesländer einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet. Der wurde einstimmig angenommen. Sachsens Ressortchefin Katja Meier (Grüne) sagte: "Väter erfahren durch eine längere Elternzeit von Anfang an eine intensivere Bindung zu ihrem Kind und leben durch ihr erhöhtes Engagement zu Hause zeitgemäße Geschlechterrollen vor."