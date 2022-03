Jörg Herold ist Sprecher des Finanzministeriums Sachsen und erklärt: "Der Freistaat Sachsen hat im Regelfall monatliche Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe. Natürlich gibt es in diesem Bereich auch Ausgaben jeden Monat. Und es kommt auch vor, dass wir Gelder erst mal parken. Ein Privatmann würde das vielleicht auf ein Tagesgeldkonto schieben oder in Festgeld anlegen. Wir als Freistaat Sachsen sind da im tagesaktuellen Geldhandel unterwegs." Außerdem hat Sachsen für die Finanzierung der Pensionen von Beamten den so genannten Generationsfonds angelegt – und zwar in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien.