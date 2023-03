In den vergangenen Jahren hatte sich Wagenknecht zunehmend von der Linke-Fraktion entfremdet. Im Bundestagswahlkampf 2021 sorgte sie mit ihrem Buch "Die Selbstgerechten" und mit Kritik an linksalternativ-grünen Milieus für Aufregung. Auch in Fragen der Zuwanderung und bei Corona-Maßnahmen eckte sie an. Das Gleiche galt für ihre Kritik an der Ukraine- und Russland-Politik der Bundesregierung. Zuletzt sorgte sie mit dem gemeinsam mit der Publizistin Alice Schwarzer verfassten "Manifest für Frieden" und der dazugehörenden Demonstration "Aufstand für den Frieden" für Kritik im politischen Berlin.