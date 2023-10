Drohende Spaltung bei der Linken Wagenknecht will am Montag über Parteineugründung informieren

19. Oktober 2023, 12:20 Uhr

Monatelang wurde über eine eigene Partei der Linken-Politikerin Sahra Wagenkencht spekuliert. Jetzt verlauten Medienberichte: Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht will am Montag in Berlin über die von ihr geplante Parteineugründung informieren.