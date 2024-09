Kontrollen an den deutschen Landesgrenzen Seit Oktober 2023 gibt es in Deutschland stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz. An der deutsch-österreichischen Landgrenze wird schon seit September 2015 kontrolliert.



Die neuen Kontrollen direkt an der Grenze betreffen nun auch die Landgrenzen zu Dänemark, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg. Sie gelten zunächst für sechs Monate bis Mitte März.