Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit Blick auf die angestrebte Klimaneutralität der deutschen Wirtschaft für Zuversicht in der Bevölkerung geworben. "Das ist die Grundlage, dass dies gelingt", sagte Scholz am Sonntag in Meseberg vor dem Beginn der zweitägigen Kabinettsklausur. "Tatsächlich ist das, was wir an industrieller und wirtschaftlicher Modernisierung in diesem Jahrzehnt auf den Weg bringen müssen, so groß, dass es wichtig ist, das von allen Seiten her zu besprechen", sagte Scholz kurz nach Beginn des Treffens.