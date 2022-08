Abbas hatte Israel einen vielfachen Holocaust an den Palästinensern vorgeworfen und in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz gesagt, Israel habe seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen und angefügt "50 Massaker, 50 Holocausts".



Inzwischen ruderte Abbas zurück. Er sagte in Ramallah, der Holocaust sei das abscheulichste Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Er habe dessen Einzigartigkeit nicht infrage stellen wollen.