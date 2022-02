Modisch gibt es auch noch Luft nach oben. Der Pullover in Übergröße beim Pressetermin auf dem Flug nach Washington war etwas gewagt. Oft machte er sich auch rar oder schwieg. Zum Beispiel in der Ukraine-Debatte im Bundestag . Ungerührt, ohne sichtbares Minenspiel, verfolgte Scholz den Auftritt von Friedrich Merz, seinem neuen Gegenspieler. Es ging um die schwerste Krise für den europäischen Frieden seit dem Jugoslawien-Krieg. Da muss man sich als Kanzler vor dem deutschen Parlament schon einmal erklären.

Nun kreuzen sich ihre Wege erneut: Der eine hat die Macht für die SPD zurückerobert, der andere ist wieder Fraktionschef und Oppositionsführer. In den letzten Wochen traten sie sich auch wie damals gegenüber. Scholz eher still und steif. Merz aggressiv und selbstbewusst. Vielleicht war Merz' Rede im Bundestag für Scholz ein Weckruf. Zu viel Merkel-Imitation als Kanzler wird auf Dauer nicht reichen. Jedenfalls kam er in den letzten zwei Wochen mehr auf Touren.

Gern hätte man gewusst, was er in diesem Moment gedacht hat. "Das geht dich nichts an, Joe", wäre eine Variante gewesen. "Welchen Sinn macht die Sanktion gegen eine Pipeline, die gar nicht in Betrieb ist", eine andere. Oder: "Wie erklärst du meinen Deutschen, wenn die Heizungen kalt bleiben ohne russisches Gas?" Die Zwickmühle von Scholz kann man von der anderen Seite des Atlantiks gut ausblenden, wenn man sein Flüssiggas verkaufen will.