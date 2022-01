Bevor es losgeht, muss Olaf Scholz allerdings noch eine Geschäftsordnungsdebatte abwarten. Die AfD versucht die 2G-Plus-Regelung für den Plenarsaal zu verhindern. Weil sich einige ihrer Abgeordneten verweigern, ihren Impfstatus mitzuteilen oder ungeimpft sind, dürfen sie nur auf der Tribüne Platz nehmen. Doch dafür gibt es wie zu erwarten keine Mehrheit, denn, so die Argumente von SPD und Union, würde man das auch den Bürgern in Restaurants oder bei Kulturveranstaltungen zumuten. Da dürften für Abgeordnete keine Ausnahmen gelten. Die AfD antwortet auf ihre Niederlage mit dem Hochhalten von Schildern "Freiheit statt Spaltung". Sie verschwinden aber sofort als Parlamentspräsidentin Bas mit Ausschluss und Geldstrafen droht.

Hauptthema ist natürlich Corona und die Impfpflicht. Da machte in den letzten Tagen die Ampel-Koalition keine gute Figur, sondern war mehr ein vielstimmiger Chor. Deshalb sieht die Union bei der Befragung eine Chance, mal zu zeigen, wie sie nun als Oppositionspartei den Kanzler in die Enge treibt. Ihr Vorwurf, die Regierung müsste einen Gesetzentwurf für eine allgemeine Impfpflicht vorlegen und sich nicht hinter Gruppenanträgen aus dem Parlament verstecken. Scholz pariert.

Es sei ein so grundlegender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Bürger, dass sich jeder Abgeordnete wie bei Sterbehilfe oder Organspende nach seinem Gewissen und nicht nach Fraktionszugehörigkeit entscheiden sollte. In dieser allgemeinen Betroffenheit liege auch der Unterschied zur Impfpflicht für das Personal von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, die per Gesetz der Ampelkoalition verabschiedet wurde.