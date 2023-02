Zunächst geht Scholz aber auf die Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine ein. Es sei wichtig gewesen, dass Entscheidungen über Waffenlieferungen, wie zuletzt bei den angekündigten Panzerlieferungen, zunächst vertraulich mit den Verbündeten besprochen worden seien. Das sei vom ersten Kriegstag an "unser höchstes Gut" gewesen, so Scholz. Der Kanzler warnt weiter: "Was unserer Geschlossenheit hingegen schadet, ist ein öffentlicher Überbietungswettbewerb nach dem Motto: Kampfpanzer, U-Boote, Flugzeuge – wer fordert mehr?" Daran werde sich Deutschland nicht beteiligen.