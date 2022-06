Bund und Länder haben beschlossen, dass es im Herbst nicht wieder flächendeckende Schul- und Kita-Schließungen geben soll. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstagabend nach Abschluss der Ministerpräsidenten-Konferenz in Berlin, die erstmals seit Beginn der Coronavirus-Pandemie wieder in Präsenz stattgefunden hatte.