Bundeskanzler Olaf Scholz hat versichert, dass im geplanten dritten Energie-Entlastungspaket kein Bedürftiger zurückgelassen wird. Im TV-Interview mit MDR AKTUELL sagte Scholz am Donnerstagabend in Magdeburg: "Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir sicherstellen, dass alle unterstützt werden, die Unterstützung brauchen. Wir gucken genau auf die Situation von Familien, von Rentnerinnen und Rentnern, von Studierenden … Wir werden auch dafür sorgen, dass diejenigen, die verdienen, aber trotzdem rechnen müssen, auch steuerlich entlastet werden. Also da kommt viel zusammen und wir arbeiten jetzt daran wie das genau am besten gehen kann."