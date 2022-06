Er bekräftigte das Ziel, unabhängig von russischen Energieimporten zu werden – so schnell wie möglich, aber auch so sicher wie nötig. Bei der Bewältigung der Folgen wolle er Ostdeutschland unterstützen. Man habe den Osten im Blick, der aufgrund seiner Geschichte und Geografie andere Voraussetzungen in Sachen Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie habe. Scholz erinnerte dabei an die vom Ölembargo besonders betroffenen Raffinerie-Standorte Leuna und Schwedt. Gerade die Eigentümerfrage in Schwedt sei kompliziert. Das Bundeswirtschaftsministerium arbeite jedoch bereits an einer Lösung.