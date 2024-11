Scholz will die Vertrauensfrage im Bundestag erst Mitte Januar stellen und peilt eine vorgezogene Bundestagswahl Ende März an. Merz hingegen bekräftigte am Donnerstagmorgen: "Wir können es uns einfach nicht leisten, jetzt über mehrere Monate hin eine Regierung ohne Mehrheit in Deutschland zu haben und anschließend über weitere Monate einen Wahlkampf zu führen und dann möglicherweise mehrere Wochen Koalitionsverhandlungen. Das muss jetzt schnell gehen."