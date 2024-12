Scholz rief zudem zu einer regen Beteiligung an der vorgezogenen Neuwahl am 23. Februar auf: "Wie es in Deutschland weitergeht, das bestimmen Sie – die Bürgerinnen und Bürger. Darüber entscheiden nicht die Inhaber sozialer Medien." Nicht, wer am lautesten schreie, bestimme darüber, wie es in Deutschland weitergehe, "sondern die ganz große Mehrheit der Vernünftigen und Anständigen."