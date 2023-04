Offener Brief Bündnis fordert von Bundeskanzler Scholz mehr Klimaschutz

Mehr als 240 Politiker sowie Vertreter aus Wissenschaft, Religion und Gesellschaft haben Bundeskanzler Olaf Scholz in einem offenen Brief zu mehr Engagement im Klimaschutz aufgefordert. "Je länger wir zögern, desto drastischer sind die Konsequenzen unseres Abwartens. Jetzt zu handeln, ist unsere Pflicht", heißt es in dem Schreiben, das dem "Spiegel" am Mittwoch vor Start der offenen Online-Mitzeichnung vorlag.