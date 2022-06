Der Ausbau erneuerbarer Energien soll in Ostdeutschland den Weg zur Unabhängigkeit von russischem Öl und Gas ebnen. In einer sogenannten "Riemser Erklärung" haben sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hierzu auf die Eckpunkte der künftigen Enerigepolitik verständigt. Bei ihrem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Ostseeinsel Riems nahe Greifswald betonten die Regierungschefs, dass es etwa einen deutlichen Windkraftausbau brauche – aber auch mehr Akzeptanz in der Bevölkerung und faire Netzentgelte.