Nach Verzögerungen beim geplanten Ringtausch von Waffen zugunsten der Ukraine kündigte der Kanzler einen baldigen Start der Auslieferungen an. Über die Umsetzung werde er die Abgeordneten in "den nächsten Wochen" informieren. Zugleich betonte er, Deutschland liefere bereits in erheblichem Umfang Waffen direkt an die Ukraine. Das werde auch fortgesetzt.