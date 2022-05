CDU-Chef Friedrich Merz kritisierte, dass die Ampel-Regierung trotz ihrer Ankündigung bislang kaum Waffen in die Ukraine geliefert habe. Scholz erwecke ständig den Eindruck, dass deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine stattfänden. "Die Wahrheit ist jedoch, dass seit Wochen so gut wie nichts geliefert wird." Zudem forderte Merz den Kanzler auf, Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zu entlassen.