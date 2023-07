In der Ampel-Koalition gibt es seit Monaten Differenzen über die Finanzierung der Kindergrundsicherung, in der die Leistungen für Kinder zusammengefasst werden sollen. Während Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) die Leistungen für Kinder an der Armutsgrenze auch erhöhen wollte, lehnt FDP-Finanzminister Christian Lindner das unter Verweis auf die Schuldenbremse ab. Während Paus ursprünglich zehn bis zwölf Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung angestrebt hatte, werden derzeit nach ihrer Aussage Summen zwischen zwei und sieben Milliarden Euro diskutiert.

Angesprochen auf die aktuell hohen Umfrageergebnisse der AfD, vor allem im Osten Deutschlands, erklärte Scholz, er sehe keine Normalisierung rechten Gedankenguts in der Mitte der Gesellschaft. Er rief zu Gelassenheit auf. Scholz sagte, ein Grund für den Höhenflug der AfD in Deutschland und rechtspopulistischer Parteien in Europa sei eine Verunsicherung. Seine These sei, "es liegt daran, dass sich eben doch nicht so viele Bürgerinnen und Bürger sicher sind für die Zukunft – gar nicht jetzt, sondern in zehn, 20 und 30 Jahren", sagte der Kanzler. Die Lage sei aber besser als die Wahrnehmung: "Es gibt einen starken Sozialstaat, und die Zukunft ist auch nicht schlecht, was die Volkswirtschaften betrifft."