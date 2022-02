Bundeskanzler Olaf Scholz will sich zeitnah mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen, um über die Ukraine-Krise zu sprechen. Der SPD-Politiker kündigte am Mittwochabend im ZDF an, dafür bald nach Moskau zu fliegen. Einen konkreten Termin nannte Scholz allerdings nicht. Am kommenden Montag ist zunächst ein Gespräch mit US-Präsident Joe Biden in Washington geplant.