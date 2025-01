Bundeskanzler Olaf Scholz wirbt nach dem Amtsantritt von Donald Trump für einen selbstbewussten Umgang mit dem US-Präsidenten. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sagte Scholz, Trumps Auftritt habe zwar gezeigt, dass er die Welt in den kommenden Jahren "in Atem halten" werde, doch Deutschland könne damit ohne Aufgeregtheit, Entrüstung oder falsches Anbiedern umgehen. Der Kanzler kündigte an, er werde alles daran setzen, dass die USA Deutschlands engster Verbündeter außerhalb Europas blieben.