Nach den Vorgaben des Grundgesetzes hat es der Kanzler allein in der Hand, Neuwahlen zu ermöglichen. Die Vertrauensfrage ist praktisch die einzige Möglichkeit, sie einzuleiten. Wenn der Kanzler den ersten Schritt geht, stehen allerdings auch der Bundestag, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und weitere Beteiligte in Bund, Ländern und Kommunen in der Verantwortung.