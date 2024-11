Derweil kritisierte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff nach dem TV-Auftritt von Scholz am Sonntagabend diesen erneut. Es brauche eine handlungsfähige Regierung mit eigener Mehrheit, sagte der CDU-Politiker im ZDF-"Morgenmagazin", das am Montag teilweise aus Halle in Sachsen-Anhalt sendete. In der Sendung sagte auch FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, eine Wahl im Januar sei möglich und "in erster Linie eine politische Frage."