Voigt ließ jedoch offen, ob seine CDU-SPD-BSW-Regierung im Bundesrat dem von Schwarz-Rot geplanten Finanzpaket zustimmen werde. "Das werden wir bewerten, wenn die Vorschläge auf dem Tisch liegen", sagte Voigt im ARD-"Morgenmagazin".



Für entsprechende Grundgesetzänderungen sind Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat nötig. Doch die Grünen im Bundestag wollen den Plänen nur bei stärkerer Gewichtung des Klimaschutzes zustimmen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer will mit seinem niedersächsischen Kollegen Stephan Weil (SPD) am Nachmittag über die Ergebnisse der MPK berichten.