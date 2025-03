"Nichts ist so schädlich für die Zukunft der jungen Generation wie die Schuldenbremse", sagt Philipp Türmer. Er ist Chef der Jusos, der SPD-Jugendorganisation. Alles, was die Schuldenbremse irgendwie kaputt mache, sei eine gute Nachricht für seine Generation. Deshalb findet er die von Schwarz-Rot vorgeschlagenen Milliarden-Ausgaben für Infrastruktur richtig.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow

"Das Wichtigste für meine Generation ist, dass wir endlich den massiven Investitionsstau in diesem Land beenden", sagt Türmer. "Dass sie wieder für eine wirtschaftliche Dynamik und damit auch für Jobsicherheit für meine Generation sorgen, dass wir wieder mehr Wohlstand in diesem Land haben."



Der Juso-Chef sagt, man müsse den Grünen gegenüber offen sein. Er versteht, dass sie verletzt seien, hofft aber, dass sie nach Gesprächen und zum Beispiel der Aufnahme des Themas Klima in die Vereinbarung, dieser zustimmen.