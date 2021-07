Sommerschulen könnten helfen, Lernstoff aufzuholen, sagt Mareike Kunter – aber sie müssten gut konzipiert sein und ganz individuell beim Bedarf einzelner Kinder ansetzen. Die Direktorin der Abteilung "Lehr- und Lernqualität in Bildungseinrichtungen" am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation sagt deshalb: "Ich glaube, dass es sinnvoller ist, sich für das Schuljahr wirklich gute Konzepte zu überlegen und dann im Schuljahr gut geordnet, gut strukturiert zu starten, als jetzt in den kommenden Wochen schnell etwas zu kreieren, was dann aber nicht wirklich sinnvoll ist."