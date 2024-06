Die Liste enthält 13 Grundschulen, acht Sekundarschulen, vier Gemeinschaftsschulen, vier Berufsschulen und eine Förderschule. Die Schulen sind über das ganze Land verteilt: Es sind acht Schulen in Halle, sieben in Magdeburg, jeweils drei Schulen sind in Dessau-Roßlau und in Zeitz, zwei Schulen in Bitterfeld-Wolfen, Merseburg, Stendal und Weißenfels und eine Schule in Burg