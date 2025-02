Bildrechte: picture alliance / dpa | Matthias Balk

Bildung und Integration Zu wenige Schulplätze in Sachsen und Thüringen, vereinzelt Engpässe in Sachsen-Anhalt

02. Februar 2025, 05:00 Uhr

An sächsischen Schulen fehlen Plätze für 1.869 Kinder und Jugendliche. In Thüringen sind es 248 Kinder, die keinen Schulplatz haben, wie das Bildungsministerium in Erfurt auf MDR-Anfrage mitteilte. In Sachsen-Anhalt gibt es keinen vergleichbaren Engpass. Was bedeuten die Zahlen?