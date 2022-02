Misoprostol hat in Deutschland eine Zulassung bis zur 9. Woche. Alles, was ich mit Medikamenten tue, wofür die Zulassung nicht gegeben ist, ist sogenannter "off-label-use". Wenn ich als Ärztin Medikamente so verwende, ist das meine medizinische Freiheit. Aber das muss ich gut untermauern können. Da müssen Studien dazu vorliegen.



Die Studien zur Anwendung von Misoprostol sind heute viel weiter, als es die Zulassung hergibt. Ich kann es sehr viel weiter benutzen – also bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Das geht in anderen Ländern wie Schweden oder wie Frankreich ganz legal.



Wichtig ist: Misoprostol ist auch ein lebensrettendes Medikament. Die Frauen können auch nur mit diesem Medikament eine Abtreibung machen. Das ist das meistbenutzte Abtreibungsmedikament der Welt. Dies hat eine Untersuchung aus Brasilien bewiesen [Viggiano et cols. 1996, Anm. d. Red.]: der Misoprostol-Verkauf geht hoch, die Zahl der toten Frauen geht runter.