Interview mit angehender Ärztin Schwangerschaftsabbrüche im Studium: Viel Ethik, keine Praxis

Wie man einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt, lernen angehende Ärztinnen und Ärzte nicht im Studium. Ethische und rechtliche Grundlagen würden vermittelt, aber das Medizinische komme zu kurz, sagt Selina Zahn, die in Leipzig Medizin studiert. Um die Lücke zu schließen organisiert ihre Hochschulgruppe Kurse, in denen Studierende vorbereitet werden. Dabei üben die angehenden Ärzte an einer Papaya, wie man einen Abbruch in der Praxis durchführt.