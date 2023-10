Schwarzbuch 2023 Bund der Steuerzahler wirft Ländern Geldverschwendung vor

Der Bund der Steuerzahler hat die mitteldeutschen Länder für vermeintlich unnötige Ausgaben gerügt. Wie schon 2022 gerieten in Sachsen-Anhalt die Fernreisen von Abgeordneten ins Visier, in Thüringen Investitionen in das Panorama-Museum in Bad Frankenhausen. Und der "Schleudersachse" ging an die sächsische Staatsverwaltung, weil jährlich mehr als 70 Millionen Euro ohne zentrale Steuerung ausgegeben worden seien.