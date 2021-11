Der Bund der Steuerzahler hat am Dienstag sein mittlerweile 49. "Schwarzbuch" präsentiert. Darin listet der Verband Projekte auf, mit denen seiner Einschätzung nach öffentliche Gelder in Deutschland verschwendet werden. Auch dieses Mal kamen wieder 100 Fälle zusammen, bei denen bereits umgesetzte oder in der Zukunft geplante finanzielle Vorhaben auf Ebenen der Kommunen, der Länder und des Bundes kritisiert werden.

In Sachsen hätten Planungsfehler bei einem der größten Breitbandausbau-Projekte in Deutschland etwa Mehrkosten in Millionenhöhe verursacht, weil Landkreis und Planungsbüro veraltetes und ungenaues Kartenmaterial zugrunde gelegt hätten. Im thüringischen Weißensee wird seit zehn Jahren an einer neuen Stadtinformation gebaut. Bei Planung und Umsetzung habe es zahlreiche Fehler gegeben, die die Bauzeit immer wieder in die Länge gezogen und ebenfalls enorme Mehrkosten verursacht hätten.