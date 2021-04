Bisher wurde die Seuche nur bei Wildschweinen nachgewiesen. Ein Überspringen der Seuche auf Hausschweine würde nach Einschätzung der Verbände "sofort einen weiteren ruinösen Preisverfall bewirken." Der Preis für Schweinefleisch sei bereits stark gesunken, weil wichtige Abnehmer fehlen. Es bestehen Ausfuhrverbote von Schweineteilen in Nicht-EU-Staaten, besonders in asiatische Länder.



Die Afrikanische Schweinepest grassiert seit September 2020 unter Wildschweinen in Deutschland. Bislang wurde die Krankheit in Sachsen und Brandenburg nachgewiesen. Sie ist für Menschen und Haustiere ungefährlich, für Schweine endet sie aber meist tödlich.