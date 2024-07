2020 wurde die Afrikanische Schweinepest erstmals in Deutschland in Brandenburg bei einem Wildschwein festgestellt. Bislang waren seitdem auch in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern infizierte Tiere gefunden. Zuletzt wurden auch Fälle in Hessen und Rheinland-Pfalz nachgewiesen, so auch beim Schlachthof Tönnies in Weißenfels im Burgenlandkreis. Nach einem Betriebsstopp wird dort wieder seit Anfang Juni wieder produziert.