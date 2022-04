Debatte um Waffenlieferungen Kanzler Scholz gerät immer mehr unter Druck

Die Debatte um die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine geht in die nächste Runde. In der Ampel-Koalition drängen vor allem Politikerinnen und Politiker von Grünen und FDP auf die Lieferung von schweren Waffen. Die Union denkt derweil darüber nach, Kanzler Scholz durch einen Antrag im Bundestag unter Druck zu setzen.