Wurschi und Dombrowski unterstreichen Zupkes Forderung, dass es keine Absenkungen der Leistungen beim Rententritt geben darf. Aktuell wird beim Eintritt in die Rente die sogenannte Ausgleichsleistung von 240 Euro auf 180 Euro abgesenkt. "Diese Regelung ist ganz besonders fatal. Viele Betroffene wurden am Studium oder an der Ausbildung gehindert. Sie haben daher oft nur einen Anspruch auf eine sehr niedrige Rente", sagte Zupke. Der Verzicht auf die Absenkung sei daher ein wichtiger Schritt, um Opfer auch im Alter zu unterstützen.

Am Ende der Vorstellung ihres Berichtes erinnerte Zupke daran, dass der Bundestag bereits im November 2019 beschlossen hatte, mit einem Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft einen zentralen Gedenkort in Berlin zu schaffen. "Für die Opfer war dies ein wichtiges Signal", so Zupke. Sie würde sich daher wünschen, dass der Grundstein für dieses Mahnmal am 17. Juni 2023 im Regierungsviertel gelegt werde, also am 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR.