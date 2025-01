Bundestagsbeschluss SED-Opfer erhalten höhere Entschädigungszahlungen

Der Bundestag hat am Donnerstagabend eine bessere finanzielle Unterstützung für Opfer des SED-Regimes in der DDR beschlossen. Mit der einstimmigen Gesetzesänderung steigt die monatliche Rente für frühere DDR-Häftlinge von 330 auf 400 Euro. Außerdem wird diese Opferrente in Zukunft einmal pro Jahr automatisch angehoben und ist auch nicht mehr an die Bedürftigkeit der Empfänger gekoppelt. Laut Gesetzentwurf beziehen derzeit rund 38.000 Menschen diese Opferrente.