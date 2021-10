Die sogenannte Sekundärmigration, also Menschen, die in einem Land einen Antrag auf Asyl gestellt haben, dann aber weiterreisen und einen neuen Antrag in Deutschland stellen, sei ein großes Problem, erklärte der CSU-Politiker in Berlin. Das Dublin-Verfahren, wonach ein Schutzsuchender in dem EU-Land einen Antrag stellen muss, wo er zuerst von den Behörden registriert wurde, funktioniere nicht.