Die Unionsfraktion im Bundestag bekräftigte derweil ihre Vorbehalte gegen die aktuelle Fassung des Gesetzentwurfs. In dieser Woche hatte sie ihre Zustimmung zu den bereits vereinbarten Eckpunkten des Gesetzes zurückgezogen. Der innenpolitische Fraktionssprecher Mathias Middelberg sagte der "Welt", man fordere insbesondere, dass Zuwendungsempfänger sich schriftlich zu den Grundsätzen der freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen. "Ein solches Bekenntnis sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein", sagte er. Die stellvertretenden Unions-Fraktionsvorsitzenden Thorsten Frei und Nadine Schön meldeten dem "Spiegel" zufolge in einem Brief an Familienministerin Giffey "grundsätzliche Vorbehalte" gegen die Eckpunkte an.